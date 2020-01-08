Пожалуй каждая девушка ищущая работу в сфере досуга желает найти лучшие вакансии. Что важно соискательнице во время поиска трудоустройства? Много чего, но два фактора волнуют больше всего:

Высокий заработок. Личная безопасность.

Должна отметить, что оба вышеуказанных варианта неотъемлемы друг без друга. К сожалению, работа для девушек не всегда безопасна. К примеру в этом агентстве https://escorts.works/ все модели очень довольны сотрудничеством. Но на всех там не хватит мест. По этому многим девушкам постоянно приходится искать проверенные предложения. Прежде это была задача не из лёгких. Но недавно всё в корне изменилось. Теперь найти работу девушке проще простого, если она воспользуется новым методом.

Новый способ как найти работу в сфере досуга

В декабре 2019 года авторы блога «Шпаргалка эскортницы» изобрели новый инновационный метод для поиска работы девушке. Название данный метод получил «Ферма».

Ферма – рубрика с помощью которой стать эскортницей без лишнего риска, просто как никогда. Предложенный здесь метод разработан лично мной и ранее нигде не встречался. В первую очередь он рассчитан на девочек решивших впервые найти себя в этой теме. Непосредственное предназначение фермы это помощь выбрать проверенные предложения.

Если ты впервые на этом сайте и работа в эскорте подробно изложена по ссылке. Там перечислены плюсы и минусы которые ожидают всех девочек которые становятся эскортницами. Кроме того, по ссылке я аргументировала почему этот метод лучший инструмент для тебя. В противном случае, советую почитать на какие грабли приходилось наступать прежде чем найти хорошее место.

Найти работу в досуге с помощью фермы в 100 раз безопаснее

Краткий принцип этой рубрики. У нас есть самые известные эскорт группы телеграмм которые знают все скауты. Нам доверяют все адекватные эскортницы с большинством из которых в болталке можно пообщаться.

Если ты смотришь это в конце ноября, ферма только создается. Для этого надо несколько дней мне. Чтобы не пропустить открытие, подпишись на любую из моих социальных сетей. Страницы соцсетей фермы без ссылок на сайт и упоминаний об эскорте. Подписаны как страница онлайн игры ферма. По ссылке читай подробнее.

Из всех имеющих групп и сайтов список которых на складе блога. Для простоты и удобства понимая, я условно поделила предложения на группы. Каждая из которых является под категорией данной рубрики ферма.

В КАТЕГОРИЯХ ДОБАВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ У КОТОРЫХ НЕТ ПЛОХИХ ОТЗЫВОВ. Отсутствие негативных отзывов считается с момента продвижение рекламы в наших группах.

Возле каждой категории указано сколько времени они беспрерывно рекламируются у нас. И за это время на них не было жалоб по существу.

Гуси – 3 месяца.

– 3 месяца. Козы – 6 месяцев.

– 6 месяцев. Овцы – 12 месяцев.

– 12 месяцев. Коровы – 18 месяцев.

Названия рубрик не характеризуют агентов, а это условное название категории с уровнем доверия предложений. Чем дольше времени агент с нами без залетов, тем больше к нему доверия.

Считаю это лучшим критерием как оценить агента. Потому что верить и искать положительные отзывы эскорт агентства, может либо человек впервые ищущие работу в теме. Либо Оля Бузова. По ссылке отдельная заметка которая в пух и прах разбивает существование хороших отзывов. Это противоречит здравому смыслу и логике.



Например вот сайт эскорт агентства которое пользуется доверием среди множества моделей. Как минимум две моих знакомых сотрудничали с ними и остались очень довольны доходом. Со слов девочек их минимальный заработок в среднем составлял 370 000 гривен в месяц?

По этому, всем девушкам ищущим работу в Киеве обязательно посетить сайт агентства: https://escort.vc/r/visokooplachivaemaya-rabota-dlya-devushek

Не путаем мухи и котлеты

На ферме находится любой кто рекламировался в наших группах более беспрерывно три месяца. И кто не состоит в рубрике грабли. Это самое страшное место, куда добавляются только конченые и чья вина не вызывает сомнений.

Остальные все, могут здесь находится. Включительно с лицами из чёрного списка эскорт агентств в телеграмм. Потому что, это вполне естественно когда девочка и агент иногда не срабатываются или ругаются. Это жизнь, и если условная Катя не сработалась с одним агентом, то Маша может вполне хорошо зарабатывать. Более того, скажу, со временем я думаю у каждого здесь появится недовольный комментарий. И это нормально, настораживает когда только хорошие. Но внизу страницы каждого агента в комментариях будет сообщать о записях в чёрный список.

С кем из фермы НЕЛЬЗЯ РАБОТАТЬ

Единственные с кем категорически не советую работать это свиньи нашей фермы. В свиньи попадают те кто изобличён в спаме. Подробнее о них можно почитать по ссылке.

Так же на здесь не добавляются предложения из анти рейтинга стран нашей шпаргалки. Таким образом, стать эскортницей с помощью фермы безопасно как никогда ранее.

Как сделать ферму более полезной

Полезность фермы напрямую зависит от активности участниц наших групп. Чем больше каждая сообщает о негативном опыте с агентством тем достовернее наша ферма.

ВАЖНО! Чтобы минимизировать риск встрять неприятности, выбирай работу из предложений на ферме. Иди в наших группах. Потому что рекламодателей предлагающих работу у нас (даже тех кто ещё не на ферме) а в группах, есть что терять. Пока они не косячат они получают отличную рекламу в группах которым доверяют девочки. Они здесь как микроскопом, никто не будет покрывать их залеты.

А когда девушка ищет работу в сфере досуга в других группах или местах, 90% этих рекламодателей это те кого мы выгнали из наших групп. Или кого нет 30$ заплатить за рекламу. Как можно обещать другим зарабатывать десятки тысяч, если у тебя самого нет 30$…

Куры нашей фермы

В категории курятник агентам скаутам можно добавлять воровок и мошенников. Обязательно подкрепляя обвинения скриншотами.

Важно! Места на ферме не покупаются и не продаются. То есть, каждый скаут или агент который рекламируется у нас в группах более трёх месяцев, может здесь добавить своё агентство или предложение.

Ферма это в первую очередь инструмент с помощью которого девочки могут отличить компетентных скаутов от шелупони. По этому добавление и оформление своего предложения делается самостоятельно агентами. Для этого достаточно зарегистрироваться в блоге и добавить завить запись. Потом я подтвержу.