Нужно ли много работать?

Нередко от людей можно услышать следующую фразу: «Я так много работаю, просто сил нет!» Кто-то пожалеет, посочувствует, а кто-то задумается: а зачем, собственно, много работать? Мы не берем в счет Японию, где люди, бывает, умирают на рабочем месте — там другая культура и другие идеалы.

Люди много работают оттого, что:

Трудоголики. Работа для них — это альтернатива друзьям, семье, жизни вне ее. Работа становится смыслом существования, потому что жизнью это не назовешь.

Не знают, что такое отдых. Не научились они отдыхать, расслабляться, вот и пашут целыми днями.

Любят свое дело всей душой. Здесь работа — это уже не труд, а удовольствие, и очень хорошо, что люди нашли свое призвание.

Наслушались «добрых» людей о том, что только тяжким каторжным трудом можно добиться успеха. И где он?

Боятся огорчить маму, папу и соседей. Все же работают, как проклятые, нечего бездельничать!

Грустно это все, ведь много работать вредно, и ученые не раз это доказали. Помимо болезней, стрессов, нервных срывов, человек еще и сильно разочаруется, если не увидит результата. Выходит, что он крутился, как белка в колесе, но ничего не нажил, а еще хуже — стоял на месте, не развивался. Может быть, брал количеством, а не качеством работы. Ни денег, ни признания, ни исполнения желаний, — ничего этого нет.

Но в случае с женским полом, существует исключение. Есть такой вид заработка который позволяет не только получить доход но и отлично заработать. Вся подобная высокооплачиваемая работа для девушек перечислена здесь https://shpargalka.work/rabota/. Рекомендую посетить всем девушкам которым надо деньги.

Зачем себя обманывать? А все дело в том, что людям так позволяют жить, и кто позволяет? Родственники! Они сами не добились успеха, но верят в то, что, пойдя по накатанной дорожке, другие станут намного успешнее. Ничего подобного. Времена меняются, и то, что раньше работало, сейчас потеряло актуальность. Неслучайно успешные люди много отдыхают. Отдых помогает им восстановить силы и черпать новые идеи. И работают они зачастую не на износ, ведь знают, когда стоит остановиться.

Нужно не много работать, а качественно, со вкусом, чтобы результат был такой, каким бы вы хотели его видеть. И важно не заменять все аспекты жизни на работу, не игнорировать друзей и родню, а уж самого себя и подавно. Всех дел не получится переделать, потому что ресурсы человека ограничены. Важно остановиться на главном, а второстепенное сделать потом или вообще о нем забыть. А если не получается работать мало, то нужно проанализировать: почему дел все не убавляется? Может быть, вы слишком много взяли на себя? Может быть, на вас повесили работу, которая не в вашей компетенции? Тогда поменять работу будет лучшим выходом. К примеру отличный вариант для молодых женщин это работа за границей. Одна моя знакомая сотрудничает с этим агентством https://escorts.works/ и очень довольна результатом. С её слов, они являются проверенными людьми которым доверяют многие успешные модели.

Работа — важная часть нашей жизни, однако есть и жизнь вне работы. Помните об этом.