Как правильно заниматься сексом втроём МЖМ

Почему так? Всё просто! Чтобы решиться на это, должно быть максимальное доверие к партнеру. Иметь 90-тый уровень доверия. К сексу втроем иногда прибегают пары в спасении от сексуальной скуки. Согласитесь, это ведь серьезный момент разнообразия сексуальной жизни. И самое интересное, что часто партнеры даже не доходят до самого секса с незнакомыми людьми.

Бывает так, что их уже возбуждает сама мысль, что такое возможно, что это действительно может произойти в реальности. Огонек страсти снова загорается и реального секса с другими уже и не надо.

Но прежде чем начать заниматься сексом втроём, настоятельно рекомендую прочитать потрясающий лайфхак как правильно делать минет мужчине. Это новая невероятно лёгкая пошаговая инструкция как отсосать член мужу чтобы доставить райское наслаждение.

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Секс втроём реанимирует любые чувства

Кто-то, конечно, доходит и до «финала». И тут у многих, кто только хочет попробовать секс втроем в формате МЖМ или свингерство возникают опасения и страхи. Вдруг партнер влюбится? И тут я возвращаюсь к тому, с чего начала.

Во-первых: любой сексолог вам скажет, что если вы хотите попробовать секс втроем ЖМЖ или МЖМ, то:

У вас должны быть очень глубокие близкие отношения друг с другом.

Вы должны полностью доверять партнеру. Если вы ревнивы, то никакого третьего к вам в постель!

Во-вторых: тут есть свои правила игры. Конечно, каждая пара устанавливает свои правила, но чаще всего это:

Не встречаться с третьим партнером вне сексуальных отношений. Хотя и есть пары, которые долго практикуют «совместную» сексуальную жизнь и вместе ходят на барбекю.

Если возникают какие-то чувства, то на этом обрываются контакты (если это не полиаморные отношения).

Как правильно заниматься сексом МЖМ

И еще два самых главных правила:

Вы не должны заставлять себя и поддаваться на уговоры и манипуляции партнера. Это должен быть выбор обоих. ЕЩЕ РАЗ — ЭТО ВЫБОР КАЖДОГО! Если вы согласитесь без желания, ой как пожалеете, потому что это предательство себя. А если партнер манипулирует, зачем такой партнер? Есть ли там уважение к вам?

Второй момент: это не должно быть «легальной» изменой. Конечно, тут о глубине отношений и речи не может быть.

Главная мотивация МЖМ — это улучшить сексуальные отношения между партнерами, а не просто секс втроём от скуки.

А как вы относитесь к сексу втроем?

Хотите? Практиковали? Понравилось? Или нет?

В завершение статьи, хочу поделиться потрясающим обзором видео стоит ли пробовать МЖМ, узнай мнение ведущих мировых экспортов в области группового секса.