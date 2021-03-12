​«Это потому что ты не готовила». Так мне сказала мама, когда мы с мужем разошлись.

Конечно, у мамы был шок и мама искала «легитимную» причину для развода.

Но сейчас не об этом. Знаете, у меня в семье было равноправие: родители убирались вместе, прислушивались к мнением друг друга, мама никогда не молчала, если ей что-то не нравилось (и большое ей спасибо, именно это сыграло большую роль в моем становлении. Я никогда не буду терпеть неравноправного и неуважительного отношения к себе как к женщине). Но в критической ситуации даже она завалилась в какое-то патриархальное представление: «ты не готовила».

И в этот день — 8 марта, я думаю, что, казалось бы, даже в прогрессивных головах ещё глубоко укоренено неравноправное отношение к женщинам. Более того, самих женщин к самим себе. «Ты должна быть такой… чтобы тебя любил мужчина».

Ужасно, если единственный день, когда мужчина «уважает» женщину — это 8 марта. Такое часто происходит в абъюзивных отношениях: сегодня тебе готовлю, дарю тюльпаны и говорю как ты дорога, а завтра — «молчи, я тебя не спрашиваю!».

Для меня 8 марта, это не просто день девочек и женщин. Это день, когда стоит ещё раз напомнить в каком положении находятся женщины и как важно говорить и бороться с неравноправием.

И это не о том, чтобы в этот день, мужчина «облизывал» женщину. Это о том, чтобы и сами женщины пришли к тому, чтобы их уважали. Что они имеют право на разное предназначение (а не так, что, если нет ребёнка, то ты и не женщина), на то, чтобы быть счастливой, распоряжаться своим телом и разрешать делать то, что хочется, а не то, что ждут.

С праздником, милые женщины!

И хочу порекомендовать книгу, думаю, многим она зайдёт. Обнимаю вас 💪🏻🌷

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