Итак, что касаемо кризисов в отношениях

Настало время выполнить обещание и продолжить эту тему. Начало в посте — “Нет повести счастливее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте, или кризис 1 года”.

Так, прежде важно оговорить временные рамки следующих кризисов! Первый кризис начинается в +/- первый год отношений. А вот следующие “приступы” очень размыты во времени. Второй кризис в отношениях считается кризисом 3х лет. Но это уже не совсем релевантно, потому что этот кризис связан с рождением первого ребенка, а как вы сами понимаете, времена изменились и далеко не все заводят детей в 4ый год отношений. Это сказала, идем дальше!

А дальше у нас “7 кругов ада” Данте:

1 круг -кризис 1го года. подробно уже писала.

2 круг — рождение первого ребенка.

Распространенные симптомы в виде мыслей:

— “Самое сложное в родительстве, что у тебя нет инструкции как правильно. Что делать, чтобы воспитать ребенка психически здоровым!”

— “Захера я на это подписалась! Забери ребенка, я больше не могу!”

— “Лена, мне стыдно говорить, но иногда я просто ненавижу своего сына!”

— “Как вообще вот этот бессонный пиздец может быть счастьем?!”

Большая тайна мам, о которой многие молчат: в первый год (на самом деле дольше) мамы иногда ненавидят своего ребенка и хотят “убить”, когда он уже час плачет. Об этом не принято говорить, ведь рождение ребенка — это “должно” быть сопровождено только с чем-то чудесным и приятным. Но, если родитель не отдыхает, не проводит время наедине только с самим собой, то он не успевает восполнять ресурс, чтобы справляться с истериками (а это нормально) ребенка.

Мама затраханная уже вдоль и поперек. Жизнь кардинально меняется, ты не принадлежишь себе, от слова совсем. И к тому же добавляется такая штука, как перетроганность. Телесные границы не принадлежат больше женщине, поскольку ребенок постоянно трогает ее тело.

“ Я уходила сидеть в машину, чтобы просто меня никто не трогал”.

Конечно, это затрагивает и партнера: женщина перестает хотеть секса. Она не хочет, чтобы ее обнимали и трогали. Единственное что она хочет — чтобы ее никто не трогал. Ни морально, ни физически.

Поэтому пропадает секс. И ко всему этому во время кормления грудью, вырабатывается гормон пролактин, который подавляет женское либидо (так задумано природой — о ребенке надо заботиться, а не трахаться по кустам).

А что чувствует партнер? Ему уже не уделяют внимание столько, как было раньше. Мужчина чувствует себя обделенным + секса нет. Есть претензии к друг другу (неправильно покормил, повышаешь голос на ребенка, не помог с…). И еще советы родителей: тут сам не уверен до конца правильно ли всё делаешь, а еще и родители могут капать с тем как “надо” воспитывать и растить.

Рождение ребенка — это и правда испытание для отношений.

📍Что делать: быть командой, помогать друг другу и не забывать, что вы в первую очередь супруги, а не только родители. Роль любовников не должна уходить из пары. Находите время друг на друга, просите помощи у друзей/бабушек/нянь, чтобы они сидели с ребенком, пока вы вместе. Важно, чтобы вы вместе вкладывались в уход за ребенком, а не “он помогает” . (вот тут писала об отличие Европы и России — (не всей, разумеется, не кидайте в меня какашками)

Кризис — это не плохо. Кризис это когда старое УЖЕ не работает, а новое ЕЩЕ не работает. Нет еще новых правил для изменившихся условий. И, если вы эти правила найдете, сформируете — поздравляю, ваша ячейка общества стала еще крепче.

Продолжение следует…

Найди ответы на любые вопросы на популярном форуме эскортниц https://www.russpuss.ru/