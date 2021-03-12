Какие вопросы обсудить, чтобы в сексе стало больше близости

По книге Сью Джонсон «Обними меня крепче»

Один из неудобных вопросов Марти Кляйна, которые часто ставят клиентов в тупик: «Если цель секса — близость, то как вы надеетесь ее добиться, если не будете говорить о сексе?»

Сьюзан Джонсон предлагает конкретные вопросы, которые стоит обсудить, чтобы эмоциональной близости в сексе стало больше.

Подумайте и ответьте самостоятельно

Какие мысли из этой главы заставили вас задуматься? Что вы почувствовали, прочтя их? Что это чувство говорит о вашей сексуальной жизни?

Ощущаете ли вы эмоциональную связь с партнером в постели? Чувствуете ли себя в безопасности? Что этому способствует? Если нет, как партнер мог бы помочь вам?

Какой вид секса наиболее привычен в ваших отношениях: секс как самоцель, как утешение или как единение? В отношениях могут присутствовать все три вида секса, но если доминируют секс как самоцель или утешающий секс, это многое говорит о чувстве безопасности в отношениях, убеждена Джонсон.

Что для вас важнее всего в постели? Назовите четыре вещи. Хорошенько подумайте. Первая мысль не всегда самая правильная. Назвав важные вам моменты, подумайте: говорите ли вы о них партнеру?

Как вы понимаете, что партнеру хватает ваших ласки и прикосновений? Когда вам больше всего хочется, чтобы к вам прикасались?

Представьте, что пишете «Краткое руководство по занятию любовью со мной». Вот примеры вопросов, на которые можно ответить в этом руководстве. Что в постели помогает вам раскрыться эмоционально и физически? Что больше всего заводит перед и во время секса? Насколько долгими должны быть прелюдия и сам секс? Какие позы вы предпочитаете? Как вам больше нравится заниматься любовью — быстро или медленно? Что нужно сделать партнеру, чтобы разбудить в вас желание? Можете ли вы об этом попросить?

Что в сексе приносит вам наибольшее удовлетворение (это не обязательно оргазм или проникновение)? Что мешает расслабиться и открыться, что тревожит? Когда чувство близости с партнером острее всего?

Обсудите с партнером

Сходитесь ли вы в оценках того, в скольких процентах случаев ваш секс был действительно восхитительным? По статистике, как минимум один из партнеров считает секс неудачным в 15-20% случаев.

Каким совместным занятиям вы хотели бы посвятить свое время, если секс будет недоступен физически? Что вы вместе делаете, когда эмоционально не способны заняться любовью? Как партнер может вам в этом помочь? Придумайте вместе сценарий такой ситуации.

Сыграйте в игру «Идеальный любовник»: «Если бы я был идеален в постели, то мог и хотел бы _, и тогда ты чувствовала бы _». Придумайте не менее четырех ответов. Опишите партнеру хотя бы один способ быть для вас идеальным любовником, а он пусть опишет вам свои.

Вспомните по одному случаю, когда ваш секс друг с другом был действительно восхитительным. Расскажите друг другу об этих моментах как можно подробнее. Что интересного вы узнали, какой урок извлекли из этих историй?

Подумайте, как секс проявляется в ваших отношениях. Что это — просто приятная забава, способ быть ближе друг другу, сбросить физическое напряжение, бороться со стрессом или печалью, сбежать от реальности? Эротическое приключение, нежная близость или пламя страсти? Чувствуете ли вы себя комфортно, когда занимаетесь всеми этими видами секса?

На какие эксперименты в постели вы готовы? Расскажите друг другу об этом. Объясните, как партнеру стоит реагировать, если опыт удастся, и как — если нет.

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